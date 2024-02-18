Бородавко считает, что Спартакиада сильнейших ничем не отличается от Олимпийских игр

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об уровне проведения спортивных соревнований Спартакиады сильнейших в России.

«Конечно, определённые различия есть всегда, но, если говорить в общем и целом, всё было проведено на высочайшем уровне. Тут нет практически никаких отличий от Олимпийских игр и чемпионатов мира. Можно ли сказать, что российский спорт сейчас развивается несмотря ни на что? Конечно! Это касается молодых спортсменов: они получили колоссальный опыт и проявили себя на Спартакиаде наилучшим образом, как и наши лидеры. Сейчас мы как минимум находимся на том же самом уровне, что и до отстранения», — заявил Бородавко RT.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что лыжники готовились к Спартакиаде, как к Олимпиаде.