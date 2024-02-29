Биатлонист Халили одержал победу в индивидуальной гонке на Кубке России в Уфе

Биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на этапе финала Кубка России в Уфе.

Спортсмен, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 38 минут 35,6 секунды, допустив два промаха.

Вторым стал представитель Удмуртской Республики Ильназ Мухамедзянов (+8,3 секунды, три промаха). Третий — биатлонист из команды ХМАО — Югры Дмитрий Иванов (+30,0, два промаха).

Ранее биатлонистка Анастасия Егорова призналась, что не ожидала такой высокой скорости в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе.