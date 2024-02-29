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Егорова призналась, что не ожидала высокой скорости на Кубке России в Уфе

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Биатлонистка Анастасия Егорова призналась, что не ожидала такой высокой скорости в индивидуальной гонке на 12,5 км на пятом этапе Кубка России в Уфе.
Егорова призналась, что не ожидала высокой скорости на Кубке России в Уфе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Было очень тяжело. Не думала, что скорость будет настолько высокой. Промах последним выстрелом, наверное, был моей ошибкой. Не сказала бы, что это моя лучшая гонка», — заявила Егорова в эфире «Матч ТВ». 

Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 42 минуты 13,1 секунды, допустив лишь один промах. Второе место на счету Анастасии Гореевой — 42:23,4 (один промах), третье — у Наталии Шевченко (42:54,2; два промаха).

Мужская индивидуальная гонка пройдёт 29 февраля в 11:30 мск. 

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