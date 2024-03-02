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Шевченко рассказала, что судья Кубка России перед стартом спринта принял её за биатлонистку-любительницу

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о ситуации перед началом спринта Кубка России в Уфе.
Шевченко рассказала, что судья Кубка России перед стартом спринта принял её за биатлонистку-любительницу
  • РИА Новости

«Сегодня с самого утра непонятное самочувствие. Перед стартом встретила судью, я иду с лыжами, и он спрашивает: «Девушка, а вы куда?» Я говорю: «Как куда? Я в стартовый городок». Он такой: «А вы спортсменка?» Я поняла, что похожа на любителя, и подумала, что покажу сегодня своё», — сказала Анастасия Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 28 секунд.

Второй и третьей финишировали Тамара Дербушева (+8,5) и Полина Шевнина (+9,7) соответственно.

Ранее Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

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