Шевченко рассказала, что судья Кубка России перед стартом спринта принял её за биатлонистку-любительницу
- РИА Новости
«Сегодня с самого утра непонятное самочувствие. Перед стартом встретила судью, я иду с лыжами, и он спрашивает: «Девушка, а вы куда?» Я говорю: «Как куда? Я в стартовый городок». Он такой: «А вы спортсменка?» Я поняла, что похожа на любителя, и подумала, что покажу сегодня своё», — сказала Анастасия Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 23 минуты 28 секунд.
Второй и третьей финишировали Тамара Дербушева (+8,5) и Полина Шевнина (+9,7) соответственно.
Ранее Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.