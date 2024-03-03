Разными способами: Наталия Шевченко и Евгений Сидоров выиграли гонки преследования в финале Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Бывшая лыжница уходила с последнего огневого рубежа только пятой с отставанием на 12,7 секунды от лидеров, однако быстро догнала соперниц, а затем и убежала от них. В борьбе за серебро Наталья Гербулова опередила Анастасию Шевченко. У мужчин в аналогичной дисциплине победу неожиданно одержал Евгений Сидоров. Он не допустил ни одного промаха и совершил прорыв с девятого места на старте. На заключительном круге он сохранил преимущество в несколько секунд над Антоном Бабиковым, а бронзу взял Ильназ Мухамедзянов.

Финал Кубка России по биатлону завершился в Уфе гонками преследования. У женщин ожидалась упорная борьба, ведь по итогам спринта 12 спортсменок расположились в пределах минутного интервала.

Первой на дистанцию отправилась Анастасия Шевченко, однако удержать лидерство ей не удалось: промах на лёжке сразу отбросил девушку на шестую позицию. Вперёд вышли призёры прошлой гонки Полина Шевнина и Тамара Дербушева, отстрелявшие на ноль, а также Анастасия Батманова. Остальные соперницы проигрывали лидеру больше 30 секунд, однако Наталия Шевченко и Наталья Гербулова за круг сократили это отставание до 23.

Со второй стрельбой из лидеров справилась только Дербушева, а Шевнина и Батманова допустили по две ошибки. Поэтому Тамара покинула стадион в одиночестве, имея всё то же преимущество примерно в 20 секунд над чисто отработавшими на рубеже Шевченко и Гербуловой.

На круге они ещё немного приблизились к сопернице. Особенно рвалась в бой бывшая лыжница, что сыграло с ней злую шутку — одна незакрытая мишень вновь отбросила её назад. Она оказалась в компании с Анастасией Шевченко и Елизаветой Каплиной, стартовавшей в гонке седьмой. А первыми со стадиона с интервалом в 11 секунд убежали точные Дербушева и Гербулова.

Но, как часто бывает в биатлоне, четвёртая стрельба всё перевернула. Тамара не очень быстро прошла круг, подпустив к себе не только Наталью, но и других преследовательниц. В итоге на рубеже они появились практически одновременно, и лидер гонки дрогнула в решающий момент, допустив промах.

Казалось бы, ситуация не выглядела критичной. Биатлонистка осталась в тройке с небольшим отставанием от первого места. Однако сил после болезни на последний круг Дербушевой не хватило, и она финишировала только пятой.

«На последнем рубеже я долго выцеливала, очень хотела попасть, поэтому совершила ошибку, которая и помешала побороться за медаль. Пока не могу сказать, что полностью восстановила здоровье. Надеюсь, к чемпионату России оно будет лучше. Перед Спартакиадой я простыла, пришлось немножко отдохнуть, а ближе к этим стартам я уже потренировалась. Теперь задача выступать и бороться в каждой гонке до конца сезона», — приводит слова Дербушевой Metaratings.

Гербулова также допустила один промах и убежала на трассу в 2,4 секунды от Анастасии Шевченко, которая после злополучного промаха на лёжке не ошибалась и вернулась на первое место.

«Старалась стрелять чисто, но на первой лёжке немного поторопилась, поэтому постаралась собраться на других рубежах, очень рада, что у меня это получилось. На последний круг я уходила уже без сил, старалась держаться и терпеть до последнего», — сказала Шевченко.

На хвосте у тройки лидеров сидели Каплина и Наталия Шевченко. Обе вновь зашли на штрафной круг. Тем не менее отставание в 12 секунд сохраняло им шансы не только на подиум, но и на золото. Воспользоваться этой возможностью сполна удалось бывшей лыжнице. Она достаточно быстро подобралась к лидерам, а затем сделала мощное ускорение на подъёме. Удержаться за спортсменкой никто не смог.

«Сил не так много, просто сегодня хорошее скольжение лыж. Шлось довольно легко, была хорошая скорость. Старалась нигде не зависать, всё получилось. Последний подъём? Пошла на последний круг на пятой позиции, думала их догнать на первом подъёме, так как девчонки проигрывали именно там, а я много отыгрывала. Потом уже дело техники. Планировала на этом подъёме всё решить заранее, чтобы не было разборок на финише», — приводит «Матч ТВ» слова победительницы, которая второй год подряд стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

Разборки за серебро между Анастасией Шевченко и Гербуловой также закончились ещё до выката на стадион. Больше сил на последний рывок осталось у Натальи, а Каплина догнать соперниц и вмешаться в борьбу не сумела.

У мужчин главным претендентом на победу считался Эдуард Латыпов. Он уходил на дистанцию с преимуществом в 25 секунд над Александром Логиновым, а в минуте, помимо чемпиона мира, были только Антон Бабиков и Карим Халили, уступающие в скорости трёхкратному бронзовому призёру Олимпиады.

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К сожалению, стрельба для одного из лучших биатлонистов России до сих пор остаётся лотереей. И в этот раз она его подвела. Уже на первой лёжке он допустил два промаха, но сохранил первую строчку. Правда, близко подпустив к себе Логинова и Бабикова, которые ошиблись по разу. Помимо них в 30 секундах от Латыпова теперь располагались ещё пять биатлонистов, отработавших на рубеже чисто.

Очередная стрельба и вовсе лишила Эдуарда шансов на награды: ему пришлось зайти на четыре штрафных круга. Преследователи тем временем дружно закрыли все мишени, а лидерство захватил Логинов. Он покинул стадион с гандикапом в 15—16 секунд от Бабикова, Алексея Вагина и Петра Пащенко. Вторая группа претендентов на медали располагалась в 30 секундах. В неё входили Евгений Сидоров, Ильназ Мухамедзянов и Александр Поварницын.

Увы, бежать одному впереди всех оказалось непросто для чемпиона мира 2020 года. Александр на стойке промазал трижды и уже сам оказался в роли догоняющего. А группа лидеров стала ещё более плотной: за золото боролись четверо биатлонистов во главе с Вагиным, покинувшим стрельбище первым. На круге к нему подтянулись Бабиков, Сидоров и Мухамедзянов.

Самыми быстрыми и точными на последней стрельбе оказались Евгений и Антон. Они ушли со стадиона практически вместе, а Алексей и Ильназ зашли на штрафной круг и отстали на 23 секунды.

Больше всего сил на последнем круге осталось у Мухамедзянова. Он быстро оторвался от Вагина и был близок к тому, чтобы достать Сидорова и Бабикова. Но ему чуть-чуть не хватило дистанции. Представитель Удмуртии в итоге проиграл победителю 4,8 секунды. А выиграл гонку Евгений. Он ушёл со стадиона в паре секунд от Антона и сумел удержать это преимущество.

«Были мысли, что я могу и не выиграть гонку, а заехать в тройку. Сзади шли сильные ребята. Я начал поспокойнее первую часть круга. Мне говорили, такой отрыв и остаётся от Бабикова — две-три секунды. На двухэтажном подъёме мне тренер сказал, что со второй части можно начинать включаться. Сообщили, что я начинаю отбегать, оставалось просто додержать отрыв до финиша», — приводит слова Сидорова «Матч ТВ».

Причём Евгений не только выиграл гонку в Уфе, но и стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в этом виде программы.