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Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился

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Карим Халили прокомментировал победу в спринте на 10 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Когда мне сказали, что проигрываю секунду, я немного подуспокоился. В первой части гонки я планировал пройти с запасом, а уже во второй добавить. По ощущениям думал, что много не проиграю», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Результат спортсмена — 25:33,7. На двух огневых рубежах он не допустил промахов.

Вторым к финишу пришёл Пётр Пащенко с отставанием 7,5. У него также нет ошибок на стрельбе. Третий — Ильназ Мухамедзянов, без промахов прошедший рубежи (+15,9).

Ранее Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.

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