Халили — о победе в спринте: когда мне сказали, что проигрываю секунду, успокоился
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Когда мне сказали, что проигрываю секунду, я немного подуспокоился. В первой части гонки я планировал пройти с запасом, а уже во второй добавить. По ощущениям думал, что много не проиграю», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Результат спортсмена — 25:33,7. На двух огневых рубежах он не допустил промахов.
Вторым к финишу пришёл Пётр Пащенко с отставанием 7,5. У него также нет ошибок на стрельбе. Третий — Ильназ Мухамедзянов, без промахов прошедший рубежи (+15,9).
Ранее Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.