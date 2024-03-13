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Васильев: буду рад, если Гараничев сможет стать тренером по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, сможет ли завершивший карьеру биатлонист Евгений Гараничев стать тренером.
Васильев: буду рад, если Гараничев сможет стать тренером по биатлону
  • РИА Новости

«Сложно сказать, получится ли у Гараничева стать тренером. Потому что тренер — это всегда человек, обладающий особыми талантами. Всё-таки это творческий процесс. Специалист всегда должен принимать нестандартные решение, даже если он провёл успешный сезон. Особенно это касается биатлона. Могу сказать, что в России сейчас очень мало хороших наставников. Поэтому, если у Евгения получится стать успешным тренером, я буду только рад. Стране такие нужны», — сказал Васильев RT.

Ранее Васильев отреагировал на решение Гараничева завершить спортивную карьеру.

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