Васильев: буду рад, если Гараничев сможет стать тренером по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, сможет ли завершивший карьеру биатлонист Евгений Гараничев стать тренером.

«Сложно сказать, получится ли у Гараничева стать тренером. Потому что тренер — это всегда человек, обладающий особыми талантами. Всё-таки это творческий процесс. Специалист всегда должен принимать нестандартные решение, даже если он провёл успешный сезон. Особенно это касается биатлона. Могу сказать, что в России сейчас очень мало хороших наставников. Поэтому, если у Евгения получится стать успешным тренером, я буду только рад. Стране такие нужны», — сказал Васильев RT.

Ранее Васильев отреагировал на решение Гараничева завершить спортивную карьеру.