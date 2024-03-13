Васильев: Гараничев оставил яркий след в истории российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на решение биатлониста Евгения Гараничева завершить спортивную карьеру.

«Женя немножко подзатянул с завершением карьеры. Наверное, рассчитывал на то, что может добиться ещё высоких результатов, но не получилось. Но могу сказать, что он сумел достичь многого. Это подтверждают его результаты на Олимпийских играх в Сочи, его яркие выступления на этапах Кубков мира, на российских стартах. С уверенностью могу сказать, что Евгений Гараничев оставил яркий след в истории отечественного биатлона», — заявил Васильев RT.

Ранее экс главный тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на решение Гараничева завершить спортивную карьеру.