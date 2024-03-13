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Аликин: Гараничев провёл успешную карьеру, в 36 пора заканчивать

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Олимпийский чемпион и экс главный тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на решение Евгения Гараничева завершить спортивную карьеру.
Аликин: Гараничев провёл успешную карьеру, в 36 пора заканчивать
  • РИА Новости

«Вот и прошло 15 лет с тех пор, как я предложил Жене вариант с биатлоном. Я помню, как это было. Он тогда активно рассматривал все возможные варианты, в том числе в Московской области, но я велел ему не торопиться. Так как по большому счёту там тренерский коллектив был не очень сильный. Поэтому пристроил его в Кировской области. На тот момент там были отличные условия, собрался перспективный коллектив. Передали его в надёжные руки.

С тех пор он провёл успешную карьеру, завоевал олимпийскую награду. Не много кому в России такое удавалось. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, особенно после ковида. Да и годы берут своё — в 36 лет, конечно, надо заканчивать и искать новое для себя занятие. Он принял верное решение. И на хорошей ноте, после соревнований в Тюмени, он закончит свою спортивную карьеру», — заявил Аликин RT.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение Гараничева завершить карьеру.

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