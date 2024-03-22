Шевченко: когда из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, будет не очень хороший результат
- РИА Новости
«На Кубке мира сейчас бегают без фтора, смазка другая. Нам бы, наверное, тоже нужно переходить на безфторовые порошки и парафины, чтобы быть на их уровне. Мне кажется, когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, у нас будет не очень хороший результат. Первые годы будет тяжело», — приводит слова Шевченко «Спорт-Экспресс».
С нынешнего сезона на Кубке мира действует полный запрет на фторосодержащие порошки и парафины, однако в России такого запрета нет.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
Ранее Шевченко заявила, что не намерена возвращаться в лыжные гонки.