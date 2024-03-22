Шевченко: когда из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, будет не очень хороший результат

Наталия Шевченко считает, что российским биатлонистам необходимо переходить на безфторовую смазку для лыж, чтобы быть на одном уровне со спортсменами на международных соревнованиях.

«На Кубке мира сейчас бегают без фтора, смазка другая. Нам бы, наверное, тоже нужно переходить на безфторовые порошки и парафины, чтобы быть на их уровне. Мне кажется, когда мы из России приедем с нынешними лыжами на Кубок мира, у нас будет не очень хороший результат. Первые годы будет тяжело», — приводит слова Шевченко «Спорт-Экспресс».

С нынешнего сезона на Кубке мира действует полный запрет на фторосодержащие порошки и парафины, однако в России такого запрета нет.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее Шевченко заявила, что не намерена возвращаться в лыжные гонки.