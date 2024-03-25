Губерниев объяснил, почему дочь Анфисы Резцовой вручала кубок её имени на ЧР по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему дочь Анфисы Резцовой Кристина вручала кубок её имени на чемпионате России по биатлону.

«Идея доверить Кристине вручить приз имени её матери победительнице изначально возникла в СБР. Причём ей самой об этом не говорили, чтобы не сбивать с толку. Понятно, если бы она сама выиграла, трофей ей преподнёс кто-то другой. И когда стало понятно, что Резцова довольствуется серебром, она фактически в последний момент узнала, что будет вручать кубок Сливко. Это трогательно и правильно.

В данном отношении биатлонисты — очень подвижные люди. Они делают максимум, чтобы болельщикам было интересно смотреть соревнования, в отличие от представителей других видов. Те же лыжники пока только учатся. Биатлон делает максимум для зрителя, поскольку такие вещи должны быть в прямом эфире. Иногда СБР в угоду телевидению даже отодвигает начало гонок», — сказал Губерниев RT.

Ранее Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой.