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Серохвостов: какие мы чемпионы России, если белорусы выиграли эстафету, смешно

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Биатлонист сборной Новосибирской области Даниил Серохвостов заявил, что не чувствует себя чемпионом страны, потому что белорусские спортсмены на чемпионате России обошли их и пришли к финишу первыми.
Серохвостов: какие мы чемпионы России, если белорусы выиграли эстафету, смешно
  • РИА Новости

«Чувствую ли себя чемпионом? Нет. Нас сейчас поздравляют, но не чувствуется, что мы выиграли. Белорусы ушли со стрельбы, когда я только пришёл на рубеж! Финишировал вторым, белорусы победили, ну какое первое место? Смешно», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России. Команда Новосибирской области стала второй.

По регламенту результат белорусов учитываться в итоговом протоколе не будет. Таким образом, биатлонисты из Новосибирской области будут считаться чемпионами страны.

Ранее Батманова и Латыпов победили в лыжных спринтах в прологе на чемпионате России по биатлону.

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