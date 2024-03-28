Серохвостов: какие мы чемпионы России, если белорусы выиграли эстафету, смешно

Биатлонист сборной Новосибирской области Даниил Серохвостов заявил, что не чувствует себя чемпионом страны, потому что белорусские спортсмены на чемпионате России обошли их и пришли к финишу первыми.

«Чувствую ли себя чемпионом? Нет. Нас сейчас поздравляют, но не чувствуется, что мы выиграли. Белорусы ушли со стрельбы, когда я только пришёл на рубеж! Финишировал вторым, белорусы победили, ну какое первое место? Смешно», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России. Команда Новосибирской области стала второй.

По регламенту результат белорусов учитываться в итоговом протоколе не будет. Таким образом, биатлонисты из Новосибирской области будут считаться чемпионами страны.

Ранее Батманова и Латыпов победили в лыжных спринтах в прологе на чемпионате России по биатлону.