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Резцова: этот сезон — самый тяжёлый в моей карьере

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Биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после победы в эстафете на чемпионате России в Тюмени.
Резцова: этот сезон — самый тяжёлый в моей карьере
  • РИА Новости

«Этот сезон — самый тяжёлый на моей памяти эмоционально и физически. То, что на чемпионате России я пока что после четырёх гонок с четырьмя медалями, — это лучшее, что могло случиться», — цитирует Резцову ТАСС.

30 марта команда ХМАО-Югра-1, в составе которой выступили Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Резцова, выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону с результатом 1:11.50,2 (0 + 11).

Второе место заняли биатлонистки из Тюменской области (+24,2; 0 + 6), третьи — спортсменки из Московской области (+57,7; 0 + 10).

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал поступок Виктории Сливко, которая отдала трофей имени Анфисы Резцовой её дочери во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.

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