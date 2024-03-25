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Бородавко: Сливко захотела поддержать Кристину, отдав Кубок имени Анфисы Резцовой

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал поступок Виктории Сливко, которая отдала трофей имени Анфисы Резцовой её дочери во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.

«Это было очень важно для Кристины. Думаю, не так важно, кто выиграл сам Кубок. Виктория доказала всё в гонке. Она захотела именно поддержать Кристину, тем более такой символичный кубок, который будет вручаться. Это дорогого стоит», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км. Во время церемонии награждения она отдала трофей Кристине Резцовой, которая стала второй.

Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.

Ранее Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой.

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