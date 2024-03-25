Бородавко: Сливко захотела поддержать Кристину, отдав Кубок имени Анфисы Резцовой
«Это было очень важно для Кристины. Думаю, не так важно, кто выиграл сам Кубок. Виктория доказала всё в гонке. Она захотела именно поддержать Кристину, тем более такой символичный кубок, который будет вручаться. Это дорогого стоит», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».
Сливко одержала победу в спринте на 7,5 км. Во время церемонии награждения она отдала трофей Кристине Резцовой, которая стала второй.
Напомним, что Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года в возрасте 58 лет.
Ранее Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой.