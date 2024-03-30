Идеальная стрельба: Халили закрыл 20 мишеней из 20 и выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Карим Халили стал победителем масс-старта на чемпионате России в Тюмени. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал с преимуществом в 13,5 секунды над Степаном Даниловым. Третье место занял Эдуард Латыпов, из-за промаха на второй стойке не сумевший навязать борьбу белорусу. У женщин золото в эстафете завоевала сборная ХМАО-Югры, за которую выступали Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова. Последняя действовала быстрее Виктории Сливко на огневых рубежах, что позволило ей получить небольшое преимущество над соперницей на финишном круге.

После небольшого отдыха российские биатлонисты вновь вышли на трассу в Тюмени. В субботу на чемпионате России спортсмены определяли сильнейших в женской эстафете и мужском масс-старте.

День начался с командных соревнований. На дистанцию вышли десять сборных, а фаворитами числились представительницы Свердловской области, которые явно хотели взять реванш за неудачу в смешанном забеге: из-за штрафного круга Ирины Казакевич региональная команда оказалась за чертой призёров.

Однако первый этап женской гонки остался за сборной Белоруссии. Вновь, как и в четверг, великолепно прошла дистанцию Анна Сола. Девушка воспользовалась только двумя дополнительными патронами, а ходом выиграла у преследовательниц 26,9 секунды.

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Главной соперницей спортсменки на трассе была Елизавета Каплина, но стрельба у неё не очень задалась: из-за пяти промахов на двух огневых рубежах на последний круг она уходила только пятой. Тем не менее благодаря высокой скорости она сумела обойти остальных россиянок и передала эстафету второй.

На следующем этапе у белорусок бежала олимпийская чемпионка Динара Смольская. В погоню за ней бросились Полина Шевнина и Ирина Казакевич. Сильные лыжницы возглавили группу преследовательниц, в которую вошли также Екатерина Фролова, Ксения Довгая и Кира Дюжева.

Уже после лёжки, которую Смольская отработала с одним доппатроном, преимущество белоруски сократилось вдвое. Видя спину Динары, Казакевич и Шевнина взвинтили темп и на стойку выкатились с минимальным отставанием от лидера. Однако это сыграло с ними злую шутку. Ирина уже традиционно отправилась на штрафной круг. Была близка к тому же и Полина, но она справилась с волнением и всё же закрыла оставшуюся мишень, уйдя на круг спустя 24,7 секунды после белоруски.

В отличие от соотечественниц, Фролова и Довгая хорошо отработали на рубеже и покинули стрельбище даже перед Шевниной, но на трассе конкурировать с ней девушкам было сложно. Полина быстро их догнала, а далее троица обошла Смольскую. Увы, на этом борьба за медали для белорусок закончилась: Дарья Кудаева и Аделина Сабитова не смогли поддержать соотечественниц.

На третьем этапе юную Фролову сменила Екатерина Носкова. Представительница ХМАО-Югры уже на первом круге постаралась оторваться от соперниц — Ульяны Нигматуллиной и Кристины Павлушиной. Создать большой задел для Кристины Резцовой, бежавшей за команду последней, не получилось. Благодаря нулю на лёжке она имела небольшое преимущество в десять секунд над конкурентками. После стойки оно осталось прежним: увеличить его помешали три промаха.

Главной преследовательницей Екатерины стала Нигматуллина. Представительница Тюменской области использовала два дополнительных патрона на огневых рубежах и не отпускала лидера далеко от себя. А вот Павлушина уже после лёжки отстала более чем на 30 секунд. А после стойки пропустила вперёд Наталию Шевченко, пытавшуюся спасти Свердловскую область после круга Казакевич. Экс-лыжница, к слову, великолепно провела свой этап и передала эстафету третьей, всего в 20 секундах от Носковой.

Четвёртый этап стал настоящим украшением гонки. Первой убежала со стадиона Резцова, сменившая Носкову, а вслед за ней с отставанием 6,9 секунды отправилась Виктория Сливко. Уже на круге она догнала бронзового призёра Игр в Пекине, и на стрельбище девушки выкатились вместе. На лёжке обе были неидеальны, но допустившая на один промах меньше Сливко создать себе задел не смогла: Кристина закрывала мишени на порядок быстрее.

А вот для Свердловской области произошла очередная трагедия: Анастасия Шевченко, как и Казакевич ранее, отправилась на штрафной круг. И теперь уже окончательно лишила свою команду шансов на медали. Третьей со стадиона в итоге ушла Анастасия Гореева.

На втором круге Сливко и Резцова не стали форсировать события и спокойно вдвоём добрались до стрельбища, на котором обе промахнулись по разу. Но Кристина опять потратила на изготовку намного меньше времени и убежала на дистанцию с запасом в 11 секунд.

Его уже было достаточно для победы, поскольку на трассе представительница ХМАО-Югры смотрелась сильнее, но на последнем круге она ещё прибавила, финишировав с отрывом 24,2 секунды от Виктории. А третье место гарантировала представительница Московской области Гореева.

«Перед стартом Сливко мне сказала: ты сразу быстро от меня не убегай. А я ответила: а ты нули не стреляй, как-то по-честному должно быть. В итоге она меня догоняет на первом круге. Я думаю: ну, значит, нули стрелять не будет. Тогда не буду я сильно напрягаться и посижу за ней», — пошутила на финише Резцова.

В мужском масс-старте не приняли участия Александр Логинов и Антон Бабиков. Как объяснил последний, оба заразились каким-то вирусом.

«Накануне сдал кровь, анализы показали, что организм борется с инфекцией, поэтому сегодня решили не выходить. Бежать ради того, чтобы быть 25‑м в масс‑старте, смысла нет. Лучше подготовиться к эстафете и поддержать команду там», — сообщил Бабиков «Матч ТВ».

Однако и в их отсутствие было достаточно претендентов на медали. После первой лёжки образовалась группа лидеров сразу из 11 человек, кто точно и быстро отработал на огневом рубеже.

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На второй стрельбе количество спортсменов с нулями существенно сократилось. Среди них был и Эдуард Латыпов, который первым покинул стадион в десяти секундах от Евгения Гараничева и Карима Халили, а чуть позади шла группа из шести биатлонистов. Очень хорошо смотрелись на дистанции Александр Поварницын и Пётр Пащенко. Они зашли на штрафной круг после лёжки, но сумели вплотную приблизиться к лидеру.

Стойка Латыпову традиционно не удалась. Один промах отбросил его на пятую строчку. Возглавил же забег меткий Халили. Также перед Эдуардом оказались Пащенко, Гараничев и белорус Степан Данилов.

Карим на лыжне был не столь быстр, как оппоненты. Поэтому Пётр достаточно быстро к нему подтянулся, а Латыпов сократил отставание до 12 секунд.

Однако сильная сторона Халили — стрельба, что он в очередной раз и продемонстрировал. Биатлонист вновь закрыл все мишени и спокойно убежал на трассу первым.

А борьбу за второе место выиграл Данилин. Белорус, ходом отстававший от россиян, вновь отработал на ноль, в то время как наевшиеся на дистанции Пащенко и Латыпов мазали. Пётр зашёл на три штрафных круга, а Эдуард — на один. Именно он в итоге и отправился на финишный круг третьим.

Чуть не сотворил сенсацию в своей последней в карьере индивидуальной гонке Гараничев. Он уходил на лыжню вслед за Латыповым и сумел догнать более быстрого соперника. Впрочем, на большее Евгения не хватило. В концовке Эдуард ускорился и сохранил за своей командой бронзу.