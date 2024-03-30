Команда Резцовой и Носковой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда ХМАО-Югра-1 выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону.

За ХМАО-Югра-1 выступали Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова (1:11.50,2; 0 + 11).

Вторыми пришли биатлонистки из Тюменской области Ксения Шнейдер, Екатерина Фролова, Ульяна Нигматуллина и Виктория Сливко с результатом +24,2 (0 + 6).

Тройку сильнейших замкнули спортсменки из Московской области Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева (+57,7; 0 + 10).

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Логинов и Антон Бабиков не примут участия в масс‑старте на 15 км на чемпионате России в Тюмени.