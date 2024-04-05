Победа Сливко, погоня Казакевич и неудача Шевченко: как прошёл марафон на чемпионате России по биатлону в Увате

Виктория Сливко выиграла гонку на 30 км с общего старта в рамках чемпионата России по биатлону в Увате. Она опередила Ирину Казакевич на 26,9 секунды. Бронзовая медаль досталась Анастасии Гореевой, не закрывшей десять мишеней из 40 на стрельбище. Многократная чемпионка страны Наталия Шевченко осталась в этой гонке без наград.

В Увате состоялась заключительная гонка чемпионата России нынешнего сезона — женский 30-километровый марафон с восемью огневыми рубежами. В ней приняли участие всего 19 биатлонисток, а до финиша и вовсе добрались только 17. В отличие от мужской гонки накануне, где Роман Сурнев предпринял попытку уйти в отрыв с первых же километров, здесь спортсменки преодолели стартовые круги достаточно кучной группой. В диапазоне десяти секунд к первой стрельбе добрались семь биатлонисток.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» в Кубке России Наталия Шевченко сразу допустила три осечки и вычеркнула себя из числа претенденток на медали, хотя и совершила потом рывок с 15-го на пятое место. А быстрее всех закрыла стартовые мишени Виктория Сливко. Совсем немного ей уступила Елизавета Каплина, также в тройку лидеров вошла Анастасия Егорова. Ирина Казакевич, хотя и допустила один промах, довольно быстро настигла и опередила мурманчанку, а после второго огневого рубежа ушла на дистанцию первой с приличным преимуществом.

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Тогда же подтянулась к головной группе Анастасия Гореева, а вот Каплина не закрыла три мишени и откатилась далеко за спины лидеров, уступив Ирине почти минуту. Забегая вперёд, отметим, что Елизавета завершила гонку на восьмом месте с десятью промахами.

Егорову же на первой половине дистанции подвёл лыжный ход (при равном количестве промахов с Казакевич она уступала ей 51 секунду), а на второй — стрельба. За четыре захода на стадион она добавила десять осечек к двум уже имевшимся и в итоге проиграла победительнице почти пять минут на финише.

А кульминация гонки наступила на пятом огневом рубеже. Гореева промазала четырежды и предоставила Сливко и Казакевич возможность разбираться за золото друг с другом. Девушки бок о бок прошли следующий круг и одновременно появились на стрельбище. Ирина отработала быстро, но неточно — допустила две осечки, а Виктория не торопясь закрыла все мишени и создала себе задел в 24 секунды. На шестом рубеже Казакевич вынуждена была преодолеть ещё один штрафной круг, и преимущество её оппонентки выросло до 45 секунд.

На предпоследней стрельбе обе спортсменки допустили по одной неточности, а вот заключительная стойка закрутила интригу до предела. Сливко неожиданно позволила себе сразу две осечки, а Казакевич отстреляла с такой поразительной скоростью и точностью, что сократила отставание всего до 9,6 секунды. Но совершить сенсацию на последнем круге Ирине не удалось: сказались усталость и тяжёлая трасса. Хотя, как призналась после гонки победительница, она была уверена, что соперница играючи отыграет этот отрыв.

«Девять секунд для Ирины — это ничего. Я видела, как она хорошо шла по дистанции после лёжки. Больше половины гонки лидировала. И мне уже тоже тяжело стало: в ботинках хлюпает, лыжи не едут. Очень тяжёлая гонка, она далась мне сложнее, чем в прошлом году. Вроде в прошлом году погода похуже была, но было полегче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный, очень эмоциональный, наши гонки были интересные», — рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Казакевич после финиша также призналась, что, уходя со стадиона, верила в способность настичь соперницу. Однако на финишном подъёме стало ясно: Викторию уже не догнать.

«Посвящаю серебро своему тренеру Михаилу Шашилову, у него недавно был день рождения. Надеюсь, что когда‑то смогу посвятить ему золотую медаль», — отметила Ирина.

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Борьбы за бронзу совсем не получилось. Егорова, как уже было сказано, не справилась со стрельбой, а Полина Шевнина, хотя и мало ошибалась, сильно проигрывала ходом Гореевой. В итоге Анастасия большую часть дистанции преодолевала в одиночку и финишировала третьей. Она осталась довольна завоёванной медалью, но раскритиковала себя за работу на огневых рубежах.

«С такой позорной стрельбой я третья… Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные. Благодарна Полине Шевниной, что не стала меня догонять, сил бежать финишный круг уже не было. Третье место — достойный результат, я впервые бежала такую дистанцию», — призналась Гореева.

Стоит отметить и антирекорды гонки. Больше всех промахов допустила бывшая лыжница Анна Грухвина: она не закрыла 13 мишеней и заняла предпоследнее место. А на последней строчке оказалась одна из самых точных, но при этом медленных биатлонисток забега — Жанна Максимович. При двух промахах она проиграла Сливко более 12 минут. Не справилась со сложной трассой и Тамара Дербушева. Она промазала на стрельбище всего один раз, но стала лишь десятой с отставанием в шесть минут.