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Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России

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Анастасия Гореева прокомментировала итоги марафона на чемпионате России по биатлону в Увате.
Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«С такой позорной стрельбой я третья… Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные. Третье место — достойный результат», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Выиграла гонку Викория Сливко. Она преодолела 30 км за 1 час 38 минут 15,3 секунды.

Второй стала Ирина Казакевич (+26,9). Гореева проиграла победительнице 2 минуты 14,3 секунды.

Ранее Сливко прокомментировала победу в марафоне.

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