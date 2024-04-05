Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«С такой позорной стрельбой я третья… Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные. Третье место — достойный результат», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».
Выиграла гонку Викория Сливко. Она преодолела 30 км за 1 час 38 минут 15,3 секунды.
Второй стала Ирина Казакевич (+26,9). Гореева проиграла победительнице 2 минуты 14,3 секунды.
Ранее Сливко прокомментировала победу в марафоне.