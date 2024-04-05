Сливко — о победе в марафоне: гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году

Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.

«Гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году. Вроде тогда погода похуже была, но было легче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Сливко допустила четыре промаха и преодолела 30 км за 1 час 38 минут 15,3 секунды.

Второй стала Ирина Казакевич (+26,9). Третья — Анастасия Гореева (+2:14,3).

Ранее Халили выиграл марафон на чемпионате России по биатлону.