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Сливко — о победе в марафоне: гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году

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Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.
Сливко — о победе в марафоне: гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году
  • РИА Новости

«Гонка далась мне тяжелее, чем в прошлом году. Вроде тогда погода похуже была, но было легче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Сливко допустила четыре промаха и преодолела 30 км за 1 час 38 минут 15,3 секунды.

Второй стала Ирина Казакевич (+26,9). Третья — Анастасия Гореева (+2:14,3).

Ранее Халили выиграл марафон на чемпионате России по биатлону.

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