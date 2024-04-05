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Казакевич посвятила серебро марафона на ЧР по биатлону тренеру Шашилову

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Ирина Казакевич прокомментировала итоги марафона на чемпионате России по биатлону в Увате.
Казакевич посвятила серебро марафона на ЧР по биатлону тренеру Шашилову
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Моя задача была справиться со своей стрельбой, не дать приблизиться тем, кто шёл сзади. Посвящаю серебро своему тренеру Михаилу Шашилову, у него недавно был день рождения», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Выиграла гонку Виктория Сливко. Она преодолела 30 км за 1 час 38 минут и 15,3 секунды.

Казакевич отстала от неё на 26,9. Третьей стала Анастасия Гореева, проигравшая Сливко 2 минуты и 14,3 секунды.

Ранее Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на чемпионате России.

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