Золото Халили, разборки Поршнева с Колотовым и скорость Малеева: чем запомнился биатлонный марафон в Увате

Карим Халили завоевал третье золото на чемпионате России в нынешнем сезоне. Московский биатлонист допустил всего три промаха на восьми огневых рубежах и за явным преимуществом выиграл прошедшую в Увате марафонскую гонку на 40 км. Серебряную медаль завоевал Никита Поршнев, опередивший на финише Ивана Колотова. Удивил специалистов Вячеслав Малеев, который стал четвёртым, не закрыв при этом десять мишеней из 40.

Далеко не все сильнейшие спортсмены приехали в Уват на одну из последних гонок биатлонного сезона — марафон в рамках чемпионата России. Так, вся группа Юрия Каминского не вышла на старт забега, сосредоточившись на подготовке к заключительному этапу Кубка Содружества, который пройдёт на следующей неделе в Мурманске. Лидер отечественного биатлона Эдуард Латыпов ещё может побороться с Антоном Смольским за победу в общем зачёте турнира, поэтому пропуск непростой 40-километровой гонки выглядит для него вполне логичным.

Также не оказалось среди участников Даниила Серохвостова, Александра Логинова, Евгения Сидорова и прошлогоднего бронзового призёра гонки Антона Бабикова. А вот действующий чемпион Никита Поршнев был настроен защитить свой титул. Также одним из фаворитов накануне забега называли Карима Халили, который год назад завоевал серебро в этой дисциплине, а на прошлой неделе в Тюмени выиграл два золота чемпионата страны — в спринте и масс-старте. 25-летний спортсмен удостоился похвалы от президента СБР Виктора Майгурова, который отметил его умение собраться на ключевых стартах сезона.

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Однако главным действующим лицом первых километров дистанции стал Роман Сурнев, неожиданно попытавшийся совершить побег от пелотона. К отметке 6 км он выигрывал у шедшего вторым Александра Поварницына уже 19 секунд. С первой стрельбой 30-летний спортсмен справился успешно, однако его преимущество перед преследователями почти полностью растаяло. Помимо Сурнева, без промахов на рубеже обошлись лишь Халили, Поршнев и Кирилл Бажин.

За следующий круг Роман изрядно выдохся и оказался за спиной Карима и Никиты, а потом и работа на стрельбище не заладилась — он допустил два промаха и откатился на 12-е место. Один раз промазал и Халили, однако он настолько быстро преодолел укороченный штрафной круг (75 м вместо 150), что не только сохранил место в тройке, но и вскоре вырвался на первое место, отыграв 11,8 секунды отставания от Бажина.

После третьего огневого рубежа отвалился Поршнев, отправивший два патрона в молоко, а после четвёртого — и Бажин. Халили же на этих отрезках был безупречен, что позволило ему стать единоличным лидером и сохранить этот статус на протяжении оставшейся половины дистанции. Карим позволил себе ещё две осечки на предпоследней стрельбе, но это никоим образом не повлияло на итоговый результат: он выиграл с минутным отрывом. Свою победу москвич посвятил близкому другу Серохвостову, который в четверг отпраздновал 25-й день рождения.

«На последних кругах, конечно, не заскучал, потому что с седьмого‑восьмого круга уже немного начинались судороги, сводило мышцы. На предпоследнем рубеже немного потерял концентрацию. Трасса тяжёлая. Даже если пытаешься сэкономить, отдохнуть, тяжело восстановиться. Старался провести гонку в своё удовольствие. Конец сезона, хорошая погода, классная дисциплина», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Если вопрос с обладателем золотой медали был почти решён уже к середине дистанции, то с серебром и бронзой всё было не так очевидно. После пятой стрельбы сформировалась шестёрка основных претендентов на медали, в которую, помимо Поршнева и Бажина, вошли Поварницын, Иван Колотов, Евгений Емерхонов и Вячеслав Малеев.

Представителя «Союза трёх биатлонистов» подвела седьмая стрельба, где он ошибся дважды. К тому же спортсмен оказался недоволен работой лыж, о чём заявил после финиша.

«В целом марафон у меня получается достаточно неплохо бегать. Но этот, к сожалению, закончился для меня после шестого рубежа, когда я понял, что не могу отыграть то отставание, которое появляется после штрафного круга. Обычно оно отыгрывается по дистанции, а здесь не получалось это сделать», — рассказал после гонки Поварницын.

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Не хватило скорости и Бажину, который при равном количестве промахов с Колотовым (по пять) проиграл ему на финише почти 24 секунды.

Между тем Иван в очном споре с Поршневым на заключительном круге решал судьбу серебра. Первым со стадиона после стрельбы ушёл действующий чемпион, имея преимущество в 4,6 секунды, но оппонент довольно быстро его настиг и вышел вперёд. На протяжении двух километров Никита отсиживался за спиной Ивана и лишь на подходе к стадиону ускорился и вырвал второе место.

«Я традиционно неплохо бегаю длинные дистанции, даже мой личный тренер говорит, что у меня средняя дистанционная скорость неплохая. Я понимал, что могу бороться. Получилось под конец сезона выиграть несколько медалей. Надеюсь, в следующем году будет ещё лучше. Доволен вторым местом, это очень хорошо для меня сегодня», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Колотов же отметил, что осознанно вышел вперёд в концовке и тащил за собой соперника: боялся, что их настигнут преследователи, из-за чего можно было остаться вообще без медали. Эти опасения не были лишены оснований, так как Малеев действительно был близок к тому, чтобы сотворить сенсацию. Вячеслав в целом показал лучшее время на трассе и довольствовался четвёртым местом лишь из-за десяти допущенных промахов. До бронзы ему не хватило 15 секунд.

«Я понимал, что на последнем круге, когда остаётся два километра, борьба идёт не на жизнь, а на смерть. С самим собой в первую очередь. Предполагал, что Никита может хорошо дёрнуться на финиш, знал, что разборка будет в финишном створе. Никита меня сегодня мастерски сделал», — отметил Колотов.