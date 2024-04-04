Халили — о победе в марафоне: хорошо, что удалось собраться на последнем рубеже

Карим Халили прокомментировал победу в марафоне на чемпионате России по биатлону в Увате.

«Старался провести гонку в своё удовольствие. Классная дисциплина, надо получать удовольствие от неё. Хорошая стрельба на стойке? Одна стойка всё же не удалась. Гонка тяжёлая, и когда хочешь отдохнуть, скольжение становится всё хуже. Хорошо, что удалось собраться на последнем рубеже.

Держал в голове, что Поршнев хорошо бегает марафоны. Когда увидел его на третьем-четвёртом круге, понял, что он будет бороться», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Халили допустил три промаха и преодолел дистанцию 40 км за 1 час 57 минут 41,7 секунды.

Вторым стал Никита Поршнев (+1:01,6). Третий — Иван Колотов (+1:04,6).

Ранее сообщалось, что команда Логинова и Гараничева выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону.