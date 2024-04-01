Губерниев: трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о популярности биатлона в России.

«По универсальной аудитории в категории «4+» биатлон обогнал и плей-офф КХЛ и РПЛ! Это огромный успех! Именно биатлонушка продолжает объединять Россию», — написал Губерниев в Telegram-канале.

С 25 по 31 марта в Тюмени прошли биатлонные гонки в рамках чемпионата России. В настоящий момент продолжается плей-офф КХЛ, а также весенняя часть РПЛ.

Ранее сообщалось, что команда Александра Логинова и Евгения Гараничева выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону.