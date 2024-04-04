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Колотов: Поршнев в марафоне меня мастерски сделал

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Биатлонист Иван Колотов прокомментировал итоги марафона на чемпионате России в Увате.
Колотов: Поршнев в марафоне меня мастерски сделал
  • РИА Новости

«Никита Поршнев — большой молодец. Предполагал, что Никита может хорошо дёрнуться на финиш, знал, что разборка будет в финишном створе. Он меня сегодня мастерски сделал», — приводит слова Колотова «Матч ТВ».

Победил в гонке Карим Халили. Он преодолел дистанцию 40 км за 1 час 57 минут 41,7 секунды.

Вторым стал Никита Поршнев (+1:01,6). Колотов финишировал третьим, проиграв победителю 1 минуту 4,6 секунды.

Ранее сообщалось, как Халили прокомментировал победу в марафоне.

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