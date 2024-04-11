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Команда Халили выиграла смешанную эстафету в прологе Кубка Содружества

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Команда «Одной правой» одержала победу в смешанной эстафете в прологе Кубка Содружества в Мурманске.
Команда Халили выиграла смешанную эстафету в прологе Кубка Содружества
  • РИА Новости

В её составе выступали Кирилл Бажин, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Карим Халили. Команда «Одной правой» выиграла общий зачёт пролога и получила 1 млн рублей.

На второй позиции финишировали биатлонисты из квартета «Дети Александра Пака» — Александр Корнев, Ксения Довгая, Анастасия Гришина и Даниил Серохвостов. Третьи — Александр Логинов, Светлана Миронова, Ксения Шнейдер и Антон Бабиков, представляющие команду «Короли тихого часа».

Ранее сообщалось, что Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании сезона.

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