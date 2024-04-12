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Егорова: советую биатлонистам в Мурманске попробовать сердце оленя

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Российская биатлонистка Анастасия Егорова посоветовала другим спортсменам, куда сходить в Мурманске.
Егорова: советую биатлонистам в Мурманске попробовать сердце оленя
  • Gettyimages.ru
  • © Galen Rowell

«Интересовались ли девочки, куда сходить в Мурманске и что попробовать из национальной кухни? Да, я им посоветовала два местных ресторана. В одном из них мы ели сердце оленя, советую попробовать! Оно похоже чем‑то на печень и мясо, вкус очень интересный, но перед гонкой, думаю, есть его не стоит», — цитирует Егорову «Матч ТВ».

12 апреля белорусская биатлонистка Анна Сола одержала победу в спринте в рамках финального этапа Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7. На двух огневых рубежах она допустила один промах.

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 6,9 секунды. На её счету одна ошибка. Третья — Наталья Гербулова, прошедшая гонку без промахов (+13,2). Егорова заняла шестое место.

Ранее Сола высказалась о победе в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске.

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