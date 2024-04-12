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Биатлонистка Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание

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Белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась о победе в спринтерской гонке на Кубке Содружества в Мурманске.
Биатлонистка Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Откуда силы на концовку сезона? Уже говорила, что сильно заболела и долго восстанавливалась. За это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство есть, будто обрела второе дыхание. Состояние у меня намного лучше того, что было, например, в Златоусте», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7. На двух огневых рубежах она допустила один промах.

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 6,9 секунды. На её счету одна ошибка. Третья — Наталья Гербулова, прошедшая гонку без промахов (+13,2).

Ранее сообщалось, что команда Карима Халили выиграла смешанную эстафету в прологе Кубка Содружества.

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