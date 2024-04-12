Биатлонистка Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Откуда силы на концовку сезона? Уже говорила, что сильно заболела и долго восстанавливалась. За это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство есть, будто обрела второе дыхание. Состояние у меня намного лучше того, что было, например, в Златоусте», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».
Спортсменка преодолела дистанцию за 21:42,7. На двух огневых рубежах она допустила один промах.
Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 6,9 секунды. На её счету одна ошибка. Третья — Наталья Гербулова, прошедшая гонку без промахов (+13,2).
Ранее сообщалось, что команда Карима Халили выиграла смешанную эстафету в прологе Кубка Содружества.