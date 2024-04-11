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Пак: В Мурманске трассы — королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о погодных условиях, в которых пройдёт этап Кубка Содружества в Мурманске.

«О погоде. Позавчера мы с Николаем Степановичем Загурским смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы — королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону. Главное, что все спортсмены в одинаковых условиях», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Этап Кубка Содружества пройдёт в Мурманске с 12 по 14 апреля.

Ранее стало известно, что биатлонистка Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании этапа Кубка Содружества в Мурманске.

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