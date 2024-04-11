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Юрлова-Перхт призналась, что ей грустно завершать карьеру биатлонистки

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Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт поделилась эмоциями от решения завершить карьеру.

«Немного грустно, но дети очень рады. Наконец-то мама не будет никуда ездить. Решение было принято довольно давно. Конечно, близкие поддержали меня», — цитирует биатлонистку «СЭ».

Последними стартами в карьере спортсменки станут гонки этапа Кубка Содружества в Мурманске.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, а также серебряным призёром масс-старта на мировом первенстве.

Ранее Александр Пак рассказал о погодных условиях, в которых пройдёт этап Кубка Содружества в Мурманске.

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