«Спасибо всем участникам этой истории»: пропавший в Тихом океане яхтсмен Елагин вышел на связь у мыса Горн

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, пропавший 19 марта у побережья Чили в Тихом океане, сумел связаться с проходившим рядом судном и передать свои координаты. Оказалось, что ему удалось обогнуть мыс Горн. К его яхте направились спасательные суда. Мореплаватель в начале октября 2023-го ушёл в одиночное кругосветное путешествие, но в середине марта попал в шторм и повредил паруса. После этого связь с ним прервалась, хотя сигнал SOS капитан не подавал. Около недели его искали в том числе чилийские спасательные службы.

Около недели спасатели пытались найти в районе мыса Горн чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина. В начале октября 2023 года он решился осуществить давнюю мечту и в одиночку отправился в кругосветное путешествие.

Уроженец Геленджика стартовал из марокканского порта Танжер и планировал пройти Канарские острова, острова Зелёного Мыса, обогнуть мыс Доброй Надежды и повернуть на восток, миновать Австралию, пересечь Тихий океан и, пройдя пролив Дрейка, уйти на север, вернувшись через Атлантический океан в Танжер.

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В качестве средства передвижения он выбрал одномачтовый парусник «Дочь ветра», построенный в 2007 году в Лазаревском. Судно уже дважды до этого обходило вокруг света под управлением его создателя капитана Виктора Языкова. Во многом оно уникально, поскольку может двигаться по заданному курсу без авторулевого или ветрорулевого устройства. Человек лишь всё настраивает вначале, а дальше судно движется само.

Правда, на яхте отсутствуют многие бытовые вещи: нет холодильника, микроволновки, отдельных кают, туалета. Но 43-летнего Елагина это нисколько не смущало. Кроме того, в кругосветку он взял с собой флаг России.

«Русские не сидят по норам, запуганные закрытыми портами Европы. Наша задача — достойно пронести флаг России вокруг земного шара», — отмечал яхтсмен перед выходом в море в интервью «Краснодарским известиям».

При этом Виталия привлекала идея именно одиночного путешествия, как у его учителя.

«Он готовился к этому плаванию всю жизнь не только физически, но и ментально: остаться одному в океане и не сойти с ума — это для избранных, для тех, кто готов», — рассказывала его подруга Юлия.

Впрочем, хотя физически в путешествие он отправился один, на берегу Елагину помогала команда: два его ученика отслеживали погоду и предлагали оптимальные маршруты передвижения. Кроме того, дома его ждали, помимо Юлии, сын и мама.

Первые месяцы у спортсмена всё складывалось хорошо. Он рассказывал в основном о мелких неприятностях. Например, в его провианте завелись насекомые, от которых пришлось избавляться с помощью советов команды.

«Жучков из овсянки победили. Книга рецептов вегетарианской кухни пополняется, потихоньку приближаемся к экватору», — писал Елагин 27 октября.

Но спустя несколько месяцев, в середине марта 2024-го, у берегов Чили россиянин попал в шторм, из которого вышел с порванным парусом — гротом.

«Непонятно, починил его и сможет починить или нет. Идёт на стакселе к мысу Горн. Пройти его — и, возможно, сделать остановку. Вчера было настроение сдаться, остановиться в ближайшем порту, но там везде есть сложности с заходом», — писали 18 марта в Telegram-канале, посвящённом кругосветному путешествию.

С высадкой на берег возникли проблемы, поскольку для того, чтобы попасть в Ушуайю (небольшой курортный город в Аргентине) для ремонта парусов, требовался мотор. Поэтому на помощь Елагину отправилась яхта RusArc Aurora.

«Ребята должны в течение ближайших полутора суток найти «Дочь ветра», взять на буксир и доставить в Ушуайю — или передать Витале мотор, чтобы тот сам зашёл в порт», — отмечалось в очередном сообщении.

Именно в этот момент связь с капитаном оборвалась. При этом, как подчёркивает команда, сигнал SOS он не подавал. И у Елагина, предположительно, нет никаких травм. По крайней мере он о них ничего не рассказывал.

К поискам Виталия практически сразу привлекли чилийских спасателей: 21 марта самолёт летал к предполагаемому местоположению «Дочери ветра», но ничего не обнаружил. Был объявлен план SAR (Search and Rescue — «Поиск и спасение»), однако полноценно его реализовать не удавалось из-за облачной погоды. Вдоль берега передвигалась яхта RusArc Aurora, но и она нигде не могла обнаружить россиянина.

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Девушка спортсмена Юлия не сдавалась и продолжала верить в лучшее, ведь и ей в своё время пришлось пережить серьёзное испытание, связанное с морем.

«Все эти дни я стараюсь понять, интуитивно ощутить, нащупать, что происходит сейчас с Виталей, где он. Понимаю, что у него сейчас идёт стойкая проверка на прочность. Пройдёт ли он её и как — от этого зависит его дальнейшая жизнь. По иронии судьбы летом 2023 года Тихий океан испытал на прочность меня... Примерно понимаю, что с ним сейчас происходит, что-то такое же, только в тысячу раз серьёзнее. Каждому океан даёт испытание по его возможностям. Я верю, что ты живой, мой дорогой капитан, и скоро выйдешь на связь! Не знаю как, но не может Тихий океан тебя забрать», — написала девушка.

И наконец в ночь на 27 марта яхтсмен вышел на связь с одним из проходивших рядом с ним судов. Моряки получили по радио просьбу сообщить Юлии координаты яхты.

«Он мне снился той ночью. Что он живой, я его обнимаю и чувствую тепло. Потом была лихорадка, пришлось выпить жаропонижающее. Я списала это всё ночью на плохую погоду и ветер. Отключила интернет, чтобы поспать после лекарства. И примерно во время всех этих событий приходили смс. Я их увидела утром», — призналась девушка.

Оказалось, что Елагин обогнул мыс Горн, у которого его искали, и дрейфует с другой стороны от него, в бухте. К россиянину уже выдвинулось несколько судов. Правда, погода опять обещает испытания: в среду утром поднялся ветер, а в четверг мореплаватели ждут сильный шторм.

«Спасибо всем участникам этой истории! Которая ещё не закончилась. Сейчас ждём, откуда ещё будут новости, что решил Виталя. Будет он продолжать свой путь или делать остановку. Пока ничего не понятно», — добавила Юлия.