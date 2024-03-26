Песков: мировой спорт сделали заложником политических дрязг
«Конечно, очень жаль, что международный спорт сделали заложником политических дрязг. Для него это будет иметь губительные последствия. Но, с другой стороны, если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки», — заявил Песков изданию «Аргументы и Факты».
19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее Песков призвал уважать решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.