Песков: мировой спорт сделали заложником политических дрязг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международный спорт сделали заложником политических дрязг.

«Конечно, очень жаль, что международный спорт сделали заложником политических дрязг. Для него это будет иметь губительные последствия. Но, с другой стороны, если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки», — заявил Песков изданию «Аргументы и Факты».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Песков призвал уважать решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.