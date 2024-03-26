Песков: к решению спортсменов ехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал уважать решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я знаю много спортсменов, для которых участие в Олимпиаде очень важно. Другого шанса у них уже может просто не оказаться. Поэтому к решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением. Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится», — заявил Песков изданию «Аргументы и Факты».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина предположила, что МОК будет продолжать агрессивные выпады в адрес России.