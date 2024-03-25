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Роднина: МОК продолжит нападать на Россию, но мы проведём Игры дружбы на хорошем уровне

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет продолжать агрессивные выпады в адрес России.
Роднина: МОК продолжит нападать на Россию, но мы проведём Игры дружбы на хорошем уровне
  • РИА Новости

«МОК и дальше будет нападать на нас. Им не нравятся Игры дружбы, если они сейчас во все страны шлют свои директивы. Но ведь они не смогли ничего сделать с Играми Будущего. Мы проведём Игры дружбы, и проведём на хорошем уровне», — приводит слова Родниной РИА Новости.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.

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