Роднина: МОК продолжит нападать на Россию, но мы проведём Игры дружбы на хорошем уровне
- РИА Новости
«МОК и дальше будет нападать на нас. Им не нравятся Игры дружбы, если они сейчас во все страны шлют свои директивы. Но ведь они не смогли ничего сделать с Играми Будущего. Мы проведём Игры дружбы, и проведём на хорошем уровне», — приводит слова Родниной РИА Новости.
В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Логинова заявила, что РУСАДА будет вправе проверять на допинг участников Игр дружбы.