RT в Telegram
Подпишись

МОК обвинил пранкеров РФ в фейковых звонках от главы комиссии Африканского союза

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российских пранкеров в совершении звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.
МОК обвинил пранкеров РФ в фейковых звонках от главы комиссии Африканского союза
  • РИА Новости

«Похоже, в российской кампании дезинформации в отношении МОК произошёл новый эпизод. Фальшивые звонки якобы из Комиссии Африканского союза, видимо, были сделаны теми же, кто уже атаковал некоторых политических лидеров и высокопоставленных лиц», — передаёт заявление МОК Reuters.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поддержала запрет на участие россиян в церемонии открытия ОИ-2024. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить