МОК обвинил пранкеров РФ в фейковых звонках от главы комиссии Африканского союза

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил российских пранкеров в совершении звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.

«Похоже, в российской кампании дезинформации в отношении МОК произошёл новый эпизод. Фальшивые звонки якобы из Комиссии Африканского союза, видимо, были сделаны теми же, кто уже атаковал некоторых политических лидеров и высокопоставленных лиц», — передаёт заявление МОК Reuters.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поддержала запрет на участие россиян в церемонии открытия ОИ-2024.