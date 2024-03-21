Министр спорта Франции поддержала запрет на участие россиян в церемонии открытия ОИ-2024

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала решение о недопуске российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Это последовательное решение. Россия не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Игр», — цитирует её ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия ОИ смогут участвовать спортсмены РФ.