Министр спорта Франции поддержала запрет на участие россиян в церемонии открытия ОИ-2024
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«Это последовательное решение. Россия не будет участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Игр», — цитирует её ТАСС.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия ОИ смогут участвовать спортсмены РФ.