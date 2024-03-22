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Чемпион России по яхтенному спорту Елагин пропал у берегов Чили

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Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин исчез во время кругосветного путешествия.
Чемпион России по яхтенному спорту Елагин пропал у берегов Чили
  • Gettyimages.ru

«19 марта он перестал выходить на связь. У него порван грот. Это было его последнее сообщение. Да, его ищут. Задействована компания «Русарк» и чилийские спасательные службы. Вчера было два вылета самолётов», — приводит слова девушки яхтсмена Юлии Морозовой РИА Новости.

Россиянин осуществлял безостановочное кругосветное путешествие на парусной яхте «Дочь ветра».

Самолёт чилийских спасателей уже дважды совершил облёт района предполагаемого нахождения яхты, но результатов это не дало.

Ранее сообщалось, что Международная федерация парусного спорта допустит россиян к отбору на Игры-2024.

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