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К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов

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Правительство РФ утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года.
К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов
  • РИА Новости

«Проект также предполагает внедрение электронных паспортов спортсменов. Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодёжи и повысит эффективность спортивной подготовки», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также отмечается, что к 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации.

Ранее Матыцин рассказал о задачах Министерства спорта на 2024 год.

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