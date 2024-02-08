К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов

Правительство РФ утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года.

«Проект также предполагает внедрение электронных паспортов спортсменов. Формирование таких цифровых документов сделает более эффективным отбор талантливой молодёжи и повысит эффективность спортивной подготовки», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также отмечается, что к 2030 году в единую цифровую среду должны быть включены все российские спортивные организации.

Ранее Матыцин рассказал о задачах Министерства спорта на 2024 год.