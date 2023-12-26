Матыцин рассказал о задачах Министерства спорта на 2024 год

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что в 2024 году в России пройдут крупные международные соревнования.

«В 2024 году нам предстоит решать большое количество задач, и количество присутствующих сегодня здесь это подтверждает. В том числе — подготовка и проведение всероссийских и международных соревнований на территории России. Но самое главное — решение задач, которые ставит перед нами президент РФ и правительство», — цитирует Матыцина ТАСС.

В 2024 году в России пройдёт ряд крупных международных соревнований. Турнир по фиджитал-спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта, Игры дружбы — с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, Игры БРИКС — в июне в Казани.

Ранее Матыцин заявил, что мировой волейбол теряет зрелищность без сборных России.