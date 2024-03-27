Пропавший российский яхтсмен Елагин вышел на связь

Пропавший у берегов Чили чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин вышел на связь.

«Нашёлся! Виталя дал о себе знать. По словам (поступившим c. — RT) судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия далее», — сообщает девушка Елагина Юлия Морозова.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта. Россиянин осуществлял безостановочное кругосветное путешествие на парусной яхте «Дочь ветра».

Ранее сообщалось, что Международная федерация парусного спорта допустит россиян к отбору на Игры-2024.