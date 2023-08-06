«Заплыв следовало отменить»: 57 триатлонистов отравились после участия в этапе Мировой серии в Британии

Минимум 57 человек подхватили кишечную инфекцию после заплыва на открытой воде в рамках этапа Мировой серии по триатлону в британском Сандерленде. По данным местного Агентства по охране окружающей среды, в пробах воды, взятых за три дня до старта, были в 39 раз превышены показатели концентрации кишечной палочки. Однако в Британской федерации триатлона не стали отменять соревнования, сославшись на собственные тесты, которые якобы соответствовали необходимым требованиям.

По меньшей мере 57 человек испытали недомогание, включающее тошноту, рвоту и диарею, после этапа Мировой серии по триатлону, который прошёл 29—30 июля в британском Сандерленде. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей органов здравоохранения Соединённого Королевства.

По данным издания, в соревнованиях, одним из этапов которых стало плавание на открытой воде, приняли участие около 2 тыс. человек. Заплыв состоялся близ пляжа Рокер, который отмечен голубым флагом.

Однако, как выяснилось, престижная отметка — вовсе не гарантия чистоты воды. В пробах, взятых специалистами Агентства по охране окружающей среды за три дня до мероприятия, оказалось 3,9 тыс. колоний кишечной палочки на 100 мл, что более чем в 39 раз превышает типичные показатели предыдущего месяца. Причиной загрязнения могли стать сбросы сточных вод. Ранее в британской прессе сообщалось, что местные триатлонисты были вынуждены отказаться от тренировок в море из-за опасности отравления.

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При этом в Британской федерации триатлона заявили, что результаты их собственных проверок воды в море соответствовали необходимым стандартам, а итоги тестирования агентства были опубликованы уже после заплыва. К тому же заборы проб, по их утверждению, производились не в том месте, где проходил заплыв.

Тем не менее более полусотни атлетов столкнулись с ухудшением самочувствия после мероприятия.

Первым забил тревогу австралийский триатлонист Джейкоб Бертвистл. Он опубликовал у себя в соцсети результаты тестирования воды, отметив, что испытал проблемы со здоровьем после турнира.

«Чувствую себя довольно паршиво после гонки, но, думаю, такое бывает после того, как поплаваешь в говне. Заплыв следовало отменить», — написал спортсмен.

Многие участники состязаний оставили комментарии к этому посту и также сообщили о недомоганиях. Так, один из них отметил, что теперь знает, почему его и некоторых других спортсменов, участвовавших в гонке, тошнило.

«Это объясняет, почему вечер понедельника я провёл в обнимку с унитазом, в воскресенье утром поучаствовав в гонке!» — добавил другой.

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) собираются протестировать образцы биоматериала атлетов на распространённые патогены, чтобы установить причину их болезни. В связи с этим организация просит всех участников, у кого есть или были определённые симптомы, связаться с организаторами.

«Служба затем начнёт расследование случаев», — заявили в организации.

По данным СМИ, экоактивисты давно ведут борьбу против сбросов сточных вод в море в этом районе побережья, однако компания Northumbrian Water всячески отрицает свою причастность к проблемам.

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«Никаких выбросов из какого-либо из наших сооружений, которые могли бы отрицательно повлиять на качество воды для купания в районе Рокер или на соседнем пляже в Уитберне, не было с октября 2021 года. Вода в местах для купания в обеих точках была признана отличной согласно последней классификации Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, и на сегодняшний день пробы текущего сезона показывают, что это высокое качество воды сохраняется», — говорится в их сообщении.

Сандерленд впервые принимал у себя эти соревнования, а раньше британские этапы Мировой серии проходили в Лидсе, Лондоне и Ноттингеме. В этом сезоне турнир проводился в рамках квалификации на Олимпийские игры в Париже. Пока неизвестно, останется ли город в календаре Международного союза триатлона после инцидента.

Примечательно, что проблемы с качеством открытой воды на соревнованиях возникли не только в Великобритании, но и во Франции, причём непосредственно в столице будущих Игр. World Aquatics отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене. Тестовые соревнования перед ОИ-2024 были запланированы на 5—6 августа, но так и не состоялись. Как говорится на сайте международной федерации, после недавних дождей в Париже качество воды в Сене оказалось ниже допустимых норм.

Глава World Aquatics Хусейн Аль‑Мусаллам однако выразил уверенность, что произошедшее не скажется на проведении самих олимпийских состязаний летом будущего года. По его словам, за оставшееся время будут реализованы инфраструктурные проекты по значительному улучшению качества воды в реке.