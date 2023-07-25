Фигуристу Мозгову диагностировали неизлечимую болезнь Бехтерева

Российский фигурист Сергей Мозгов рассказал, что ему диагностировали болезнь Бехтерева.

«В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки, и я не мог ходить примерно неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретённая в связи с травмами», — приводит слова Мозгова РИА Новости.

Фигурист объяснил, почему так долго не знал о болезни.

«Наверное, высокий болевой порог. А так эта болезнь не лечится. Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я всё равно стараюсь вести активный образ жизни, помимо того, что тренирую, ещё участвую в веломарафонах. Я на постоянной основе пью 6—8 таблеток в день, чтобы держать себя в форме», — сказал он.

Фигурист завершил карьеру три года назад из-за проблем со спиной. Мозгов является победителем Универсиады-2019 в паре с Бетиной Поповой, чемпионом мира среди юниоров 2015 года в дуэте с Анной Яновской. В настоящее время работает тренером.

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