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Более 50 триатлонистов заболели после соревнований по морскому плаванию в Сандерленде

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Около 57 спортсменов заболели после участия в соревнованиях по морскому плаванию на этапе Мировой серии по триатлону в Сандерленде (Великобритания).

По информации Guardian, участники соревнования пожаловались на диарею и тошноту.

В Минздраве Великобритании сообщили о расследовании инцидента после того, как проворят пробы анализов у заболевших.

Предположительно, это случилось из-за загрязнения сточными водами. В пробах воды были обнаружены колонии кишечной палочки, в 39 раз превышающие показатели предыдущего месяца.

Ранее сообщалось, что World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене.

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