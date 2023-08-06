Более 50 триатлонистов заболели после соревнований по морскому плаванию в Сандерленде
По информации Guardian, участники соревнования пожаловались на диарею и тошноту.
В Минздраве Великобритании сообщили о расследовании инцидента после того, как проворят пробы анализов у заболевших.
Предположительно, это случилось из-за загрязнения сточными водами. В пробах воды были обнаружены колонии кишечной палочки, в 39 раз превышающие показатели предыдущего месяца.
Ранее сообщалось, что World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене.