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World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене

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Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира на открытой воде в Париже из‑за высокого уровня загрязнений в Сене.
World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене
  • Gettyimages.ru

Соревнования должны были стать тестовыми перед Олимпийскими играми в Париже — 2024. В заявлении говорится о том, что после дождей в столице Франции качество воды в Сене оказалось ниже допустимых норм, необходимых для сохранения здоровья пловцов. 

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Ранее сообщалось, что более половины французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде в Париже.

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