World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене
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Соревнования должны были стать тестовыми перед Олимпийскими играми в Париже — 2024. В заявлении говорится о том, что после дождей в столице Франции качество воды в Сене оказалось ниже допустимых норм, необходимых для сохранения здоровья пловцов.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что более половины французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде в Париже.