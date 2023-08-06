World Aquatics отменила предолимпийские соревнования в Париже из-за высокого уровня загрязнений в Сене

Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира на открытой воде в Париже из‑за высокого уровня загрязнений в Сене.

Соревнования должны были стать тестовыми перед Олимпийскими играми в Париже — 2024. В заявлении говорится о том, что после дождей в столице Франции качество воды в Сене оказалось ниже допустимых норм, необходимых для сохранения здоровья пловцов.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что более половины французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде в Париже.