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Более половины французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде в Париже

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Французы не считают Париж готовым обеспечить безопасность на летних Олимпийских играх 2024 года.
Более половины французов обеспокоены безопасностью на Олимпиаде в Париже
  • © AP Photo/Thomas Padilla

Как следует из опроса, проведённого компанией Elabe, более половины французов полагают, что страна не будет готова к проведению Олимпиады с точки зрения безопасности (63%) и транспорта (58%).

При этом 50% опрошенных считают, что Франция не будет готова к грядущему наплыву туристов.

Согласно результатам исследования, почти каждый второй гражданин Франции безразличен к проведению Игр (48%), а каждый третий настроен скептически (32%).

20% респондентов признались, что полны энтузиазма по поводу предстоящих соревнований.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова к проведению Олимпиады 2024 года.

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