Макрон заявил, что Франция готова к проведению Олимпиады 2024 года

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о готовности страны к проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Проходит большая всесторонняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура города. Это позволяет мне утверждать, что страна готова ко всем сценариям развития событий», — приводит слова Макрона France Info.

Также президент рассказал об обеспечении безопасности на предстоящих соревнованиях.

«Мы учимся на опыте других стран — хозяек Олимпиады и мобилизуем все силы: от полиции до частных охранных предприятий. Франция будет готова к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм. Мы покажем, на что способны», — сказал он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что решение о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.