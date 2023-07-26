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Макрон заявил, что Франция готова к проведению Олимпиады 2024 года

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о готовности страны к проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Макрон заявил, что Франция готова к проведению Олимпиады 2024 года
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Проходит большая всесторонняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура города. Это позволяет мне утверждать, что страна готова ко всем сценариям развития событий», — приводит слова Макрона France Info.

Также президент рассказал об обеспечении безопасности на предстоящих соревнованиях.

«Мы учимся на опыте других стран — хозяек Олимпиады и мобилизуем все силы: от полиции до частных охранных предприятий. Франция будет готова к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм. Мы покажем, на что способны», — сказал он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что решение о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.

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