Макрон заявил, что Франция готова к проведению Олимпиады 2024 года
- AFP
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«Проходит большая всесторонняя подготовка, в которой задействованы различные министерства и префектура города. Это позволяет мне утверждать, что страна готова ко всем сценариям развития событий», — приводит слова Макрона France Info.
Также президент рассказал об обеспечении безопасности на предстоящих соревнованиях.
«Мы учимся на опыте других стран — хозяек Олимпиады и мобилизуем все силы: от полиции до частных охранных предприятий. Франция будет готова к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм. Мы покажем, на что способны», — сказал он.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что решение о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.