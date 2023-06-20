Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 24—25 июня в Тверской области

Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo будут проходить 24 и 25 июня на территории курорта Завидово в Тверской области.

Программа включает женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.

«Плавательный этап пройдёт в акватории Иваньковского водохранилища. Вело- и беговой этапы проложены по живописным трассам природного парка «Ямской лес» и окрестностям курорта Завидово», — говорится в сообщении.

Все участники получат памятные медали, футболки финишёров и подарки от партнёров мероприятия.