Международный союз триатлона снял с российских спортсменов запрет на участие в турнирах

Международный союз триатлона поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и снял с российских спортсменов запрет на участие в турнирах.

«World Triathlon сотрудничает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для разработки процедуры проверки, необходимой для допуска атлетов и официальных лиц в мероприятиях», — говорится в заявлении на сайте организации.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее в Москве 12 марта состоялся финальный этап серии соревнований по триатлону в помещении.