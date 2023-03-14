В Москве состоялся финальный этап серии соревнований по триатлону в помещении

В Москве 12 марта состоялся финальный этап серии соревнований по триатлону в помещении.

Соревнования, организованные IRONSTAR, проходили на базе фитнес-клуба XFIT «Правда» в декабре, январе, феврале и марте.

Участникам предстояло плыть в бассейне в течение десяти минут, проехать на велотренажёре в течение 30 минут, пробежать на дорожке 20 минут.

Тройка победителей определялась исходя из суммы заработанных километров. По итогам четырёх этапов первое место среди мужчин занял Михаил Мартьянов, среди женщин — Наталия Чифтджи.

Ранее стало известно, что World Triathlon включил в свои пулы тестирования на 2023 год шесть россиян. Это Диана Исакова, Александра Разаренова, Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов (все — регистрируемый пул тестирования) и Анастасия Горбунова (расширенный пул тестирования).

В 2022 году в международные пулы тестирования входили девять россиян.