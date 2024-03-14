В РПЦ считают, что спортсмены могут заменить пост исповедью и причащением

Эконом Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы игумен Иннокентий Ольховой ответил, чем спортсмены могут заменить Великий пост ввиду невозможности соблюдать его.

«Спортсменам мы даём такой совет, что если у вас нет действительно никакой возможности, у вас сборы, соревнования, то есть вы будете поститься, то это вы практически обрекаете себя на снижение результатов. <…> Если возможно, хотя бы постом исповедаться, причаститься, выбрать хотя бы один-два дня, чтобы подготовиться к исповеди и причаститься», — приводит ТАСС слова игумена.

По его мнению, эти рекомендации касаются не только профессиональных спортсменов, но и военных.

Ранее защитник московского «Спартака» Павел Маслов выразил мнение, что футболисты команды плодотворно поработали на зимних учебно-тренировочных сборах.