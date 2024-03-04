Маслов: футболисты «Спартака» набрали приличную физическую форму на зимних сборах

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов считает, что футболисты московской команды плодотворно поработали на зимних учебно-тренировочных сборах.

«После сборов «Спартак» в хорошем состоянии. Мне кажется, команда готова где то на 85%, но до максимума мы еще дойдем. Проблемы есть во всех играх, в том числе и с «Зенитом». Но ничего критичного в этом матче точно не произошло, — цитирует Маслова «Чемпионат».

Красно-белые в матче 19-го тура чемпионата России сыграли в Санкт-Петербурге с «Зенитом» вничью (0:0).

«Спартак» с 31 очком располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» будет бороться за титул до конца.